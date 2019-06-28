Sincan Sanayi esnafından PTT şubelerinin kapatılmasına tepki
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde sanayi esnafı PTT şubesinin kapatılmasına tepki gösterdi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde sanayi esnafı PTT
şubesinin kapatılmasına tepki gösterdi.
Sincan sanayi esnaf bir süre önce PTT şubesinin kapatılarak başka bir mahalleye taşınması üzerine kapatılan postane önünde toplanarak tepkilerini gösterdi. Esnaf, sanayi bölgesindeki tek postanenin kapatılarak başka bir yere taşınmasından dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını söylediler. Esnaf, vergi, bağ-kur, fatura gibi bütün işlerini postanede yaptıklarını belirterek, postanenin taşınması ile büyük zaman kaybı yaşadıklarını ifade ettiler. Esnaf, yetkililerin seslerini duymasını isteyerek "Postanemizi geri istiyoruz" dedi. - ANKARA
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