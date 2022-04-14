Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iftar verdi - Son Dakika
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Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iftar verdi

14.04.2022 22:07
Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iftar verdi

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, bazı siyasetçilerin de katıldığı iftar programı düzenledi.

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, bazı siyasetçilerin de katıldığı iftar programı düzenledi.

Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki iftara, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ve diğer davetliler katıldı.

Programda konuşan BBP Genel Başkanı Destici, ramazan ayının hayır getirmesini temenni ederek, "Edilecek duaların Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmeneli'ne Suriye'den Diyarbakır'a kadar bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Destici, tüm dünyanın etkilendiği salgın nedeniyle zor süreçlerden geçildiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrasında da başka problemlerle karşı karşıya kalındığını söyleyerek, bu sıkıntıların birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inandığını belirtti.

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yalçın ise ulaşım ile ilgili bir konunun tüm ülkeyi ilgilendirdiğini kaydederek, "Benim şoför esnafım vatanına milletine bağlı, ezanına ve bayrağına sahip çıkan, devlete karşı sorumluluklarını sonuna kadar yerine getiren vefakar bir esnaf topluluğudur." diye konuştu.

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Büyük Birlik Partisi, Esnaf Odası, Sincan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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