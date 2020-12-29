Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Cezayir'deki ABD ve Çin Büyükelçiliklerini karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Cezayir'deki ABD ve Çin Büyükelçiliklerini karşı karşıya getirdi

29.12.2020 14:23
Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Cezayir'deki ABD ve Çin Büyükelçiliklerini karşı karşıya getirdi, System.String[]

Cezayir'deki ABD ve Çin Büyükelçilikleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi meselesi üzerinden paylaşım ve açıklamalarla karşı karşıya geldi.

Cezayir'deki ABD ve Çin Büyükelçilikleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi meselesi üzerinden paylaşım ve açıklamalarla karşı karşıya geldi.

Cezayir'deki ABD Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığına ait bir internet sitesinde yer alan "Amerika'daki bir restoranın işletmecilerinin yemek servisinin yanı sıra müşterilerini Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara uyguladığı baskı hakkında bilgilendirdiği" şeklindeki haberi, 27 Aralık Pazar günü sosyal medya hesabında paylaştı.

Cezayir'deki Çin Büyükelçiliği bunun üzerine yaptığı yazılı açıklamada, ABD diplomatik misyonunun yaptığı paylaşımın "Çin'i kötüleme amacı taşıdığını ve Çin'in iç işlerine bir müdahale olduğunu" savundu.

Açıklamada, "(Cezayir'deki) ABD Büyükelçiliği, bulunduğu ülkedeki iş birliğini güçlendirmeye odaklanmalı. Bunun yerine sürekli diğer devletleri lekelemeye ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya çalışıyor. Şaşırtıcı." ifadeleri yer aldı.

Cezayir'deki Çin Büyükelçiliği ayıca Amerikan Pew Araştırma Merkezinin düzenlediği bir kamuoyu anketinde "ABD'deki Müslümanların yüzde 75'inin ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşündükleri" bilgisini paylaştı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Cezayir'deki ABD ve Çin Büyükelçiliklerini karşı karşıya getirdi - Son Dakika


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