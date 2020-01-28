Sincan ve Etimesgut belediyelerinden depremzedelere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan ve Etimesgut belediyelerinden depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Sincan ve Etimesgut belediyelerinden depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Sincan ve Etimesgut Belediyeleri, 6.8'lik depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım tırları hazırladı.

Sincan ve Etimesgut belediyelerinden depremzedelere yardım eli, System.String[]

Sincan ve Etimesgut Belediyeleri, 6.8'lik depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım tırları hazırladı. Yardımlar AFAD koordinesinde depremzedelere dağıtılacak.


Tüm Türkiye tek yürek oldu, 6.8 şiddetindeki depremin vurduğu Elazığ ve Malatya için adeta yardım seferberliği ilan edildi. Ankara Valiliği ile koordineli şekilde Sincan Kaymakamlığı, Etimesgut Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Yetkililer depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge ile irtibat halindeydi. Temel ihtiyaçlar tespit edilerek gerekli malzemeler tedarik edildi. Ardından tırlara yüklendi ve bölgeye gönderildi.


Bin battaniye, 500 gıda kolisi, 120 ısıtıcı, 400 bez, 100 ayakkabı, 250 yataktan oluşan yardım tırı Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara dağıtılacak.


Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yardım tırları hazırlanırken çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Ercan depremzede vatandaşlarımızın her daim yanında olduklarını belirterek, ihtiyaç halinde yardımların devam edebileceğinin altını çizdi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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