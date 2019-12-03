Son Dakika Haberleri: Sincan Yenikent halkı yeni pazar yerine kavuştu
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Sincan Yenikent halkı yeni pazar yerine kavuştu

6 saat önce

Sincan Belediyesi vatandaşın daha sağlıklı ve daha rahat koşullarda alışveriş yapması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sincan Yenikent halkı yeni pazar yerine kavuştu, System.String[]

Sincan Belediyesi vatandaşın daha sağlıklı ve daha rahat koşullarda alışveriş yapması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yenikent Kapalı Pazar Yeri törenle hizmete açıldı. Açılışa pazar esnafı ve vatandaşın ilgisi yoğundu.


Sincan Belediyesi vatandaşın her mevsim rahat alışveriş yapması için tüm imkanlarını seferber ediyor. 2 bin 172 metrekarelik Temelli Pazar Yeri'nin üstünün kapatılmasının ardından Sincan halkı şimdi de Yenikent'te kapalı pazar alanına kavuştu.


Mustafa Kemal Mahallesi'ne yapılan Yenikent Kapalı Pazar Yeri törenle hizmete açıldı. Açılışı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gerçekleştirdi. Başkan Ercan, yeni pazar alanının tüm Sincan halkına hayırlı olmasını diledi.


Açılışa pazarcı esnafı ve vatandaşın ilgisi yoğundu. Kurban kesildi, dua edildi. Sincan halkı, yeni pazar yerini Sincan'a kazandıran Başkan Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA

Yenikent, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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