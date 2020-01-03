Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa - Son Dakika

Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa

6 saat önce

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Gençlerle Baş Başa" programına devam ediyor.

Sincanlı öğrenciler Başkan Ercan ile baş başa, System.String[]

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Gençlerle Baş Başa" programına devam ediyor. Her hafta bir lisede öğrencilerle buluşan Başkan Ercan, bu kez Özel Karacan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Fikir alışverişinde bulunan Başkan Murat Ercan, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her hafta bir lisede öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Murat Ercan, onlarla sohbet ediyor, deneyimlerini paylaşıyor.


Bu hafta Özel Karacan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Murat Ercan, gençlerin fikirlerine çok önem verdiklerini ifade ederek, "Gençlerin fikirleri, talepleri, şehir için öngörüleri çok kıymetli. Fikirlerimizi gençlerle paylaşmak bizim için bir ayrıcalıktır" açıklamasında bulundu.


"Gençlerle Baş Başa" programının 40.'sını yaptıklarını belirten Başkan Ercan, "40. programımızı yapıyoruz. Her hafta bir lisemizde gençlerle sohbet programımızı aksatmadan devam ettiriyoruz" dedi.


Sincan'ı sanatın ve kültürün merkezi yapmak istediklerini söyleyen Ercan, "Mahalle konaklarımızın sayısını arttırdık. 5 tane daha yaptık son 1 yıl içerisinde. Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'ni yapıyoruz, inşaatı devam ediyor. İçerisinde 2 bin 560 kişilik konferans salonu olan, gençlere yönelik çok sayıda fonksiyonel mekanları olan merkezimiz yükseliyor. Tiyatrosundan sinemasına kadar, kütüphanesinden okuma salonlarına kadar birçok mekan var. Benzer bir merkezi Fatih'te yapıyoruz. 3 tane millet kıraathanesi açtık. Yüzlerce genç ders çalışma imkanı bulabiliyorlar" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Murat Ercan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Anadolu Lisesi, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
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