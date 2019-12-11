Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye - Son Dakika

Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye

6 saat önce

Sıfır atık seferberliği konusunda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Sincan Belediyesi, özellikle öğrencilerin bilinçlenmesine büyük önem veriyor.

Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye, System.String[]

Sıfır atık seferberliği konusunda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Sincan Belediyesi, özellikle öğrencilerin bilinçlenmesine büyük önem veriyor. Kıraathane müdavimi gençler, bu kez Sıfır Atık Eğitim Merkezine gitti. Ziyaret sırasında düzenlenen yarışmada kazandıkları ödülü ihtiyaç sahibi arkadaşlarına hediye eden öğrencilerin bu örnek davranışı herkesi duygulandırdı.


Halkın bilinçlenmesi için örnek çalışmalara imza atan ve yediden yetmişe tüm Sincanlıları kucaklayan Sincan Belediyesi, kıraathane buluşmalarıyla gençlere ulaşmaya devam ediyor. Öğrenciler izcilik eğitimi alıyor, doğayla baş başa kalma fırsatı yakalıyor. Birbirinden değerli isimleri yakından tanıma ve onlarla sohbet etme imkanı buluyor.


Sıfır Atık konusunda yapılan çalışmaları yakından görmek isteyen kıraathane müdavimi gençler, Sincan Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yerinde gören öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı. Atıkların nasıl dönüşüme uğradığını öğrenen öğrenciler, kompost makinası ile organik gübre elde etti.


Ziyaret sırasında anlamlı bir de olay yaşandı. Gençler, yapılan bilgi yarışmasında kazandıkları bisikleti okullarında bulunan ihtiyaç sahibi arkadaşlarına hediye etti. Bu örnek davranışlarıyla herkesin takdirini toplayan öğrenciler, organizasyonu hazırlayan Sincan Belediyesine de teşekkür etti. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı
Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı

Son Dakika Haberleri
18:16 MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:16 Balık avı için gittiği Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
18:15 Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 terörist tutuklandı - Son Dakika
18:15 Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi (2) - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:17:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]