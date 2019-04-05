Sincap Çocuk Tiyatrosu Hadim'de

Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Orman Bölge Müdürlüğü Sincap Çocuk Tiyatrosu, "Orman Dostu Sincap" tiyatro oyunu, Hadim Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda sahneledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Orman Bölge Müdürlüğü Sincap Çocuk Tiyatrosu, "Orman Dostu Sincap" tiyatro oyunu, Hadim Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda sahneledi.



Hadim Orman İşletme Şefi Ömer Epsoylu, oyun sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara orman sevgisini aşılamak ve ormanları koruma bilincinin verilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün böyle bir organizasyon düzenlediğini söyledi.



Sincap Çocuk Tiyatrosu'nun orman, tabiat ve çevre konularında, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüğünü belirten Epsoylu, "Özellikle ilkokul öğrencilerine yönelik olarak Hadim'de sergilenen Orman Dostu Sincap isimli oyun, öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Karagöz ve Hacivat karakterlerinin de renk kattığı oyunda fidan dikimi, orman yangınları, tabiat olayları, çevre kirliliği gibi konular işlendi." diye konuştu.



Tiyatroya, Hadim Kaymakamı Osman Kural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz, Bademli Orman İşletme Şefi Mahmut Obuz, Ağaçlandırma Şefi Atakan Talha Kandemir, öğretmenler ve veliler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var

Milli Patateslerin İsmi Anketle Belirlenecek

Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür