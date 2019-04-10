Sincap Her Gün Pencerelerini Çalıyordu - 8 Yıl Sonra Sincabın Yaptığının Nedenini Anladılar

Hayvanların insanlarla kurdukları bağ çok özeldir.

Hayvanların insanlarla kurdukları bağ çok özeldir. Bazı zamanlarda doğadaki vahşi hayvanlar bile insanlarla çok özel ilişkiler kurabilmektedirler. Bu videomuzda sizlere hayvanların, onlara yardım eden insanlara gösteriği dostluk ve sadakatten bahsedeceğiz.

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