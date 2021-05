Sincapla ormandaki randevusuna bir gün bile geç kalmadı - Son Dakika

Bursa'da doğa yürüyüşçüsü dost olduğu sincabı elleriyle beslemek için her gün Uludağ'a çıkıyor.

Benzerine filmlerde rastlanacak bir dostluk Bursa'da gerçek oldu. Emekli olduktan sonra her gün Uludağ'ın eteklerinde yürüyüşe çıkan Tasim Güler, hep aynı yerde mola verip piknik yapmaya başladı. Burada yanında getirdiği ceviz ve bisküvileri hayvanlar için ormana bırakmaya başladı. Dağa bıraktığı yiyecekleri bir sincabın her gün düzenli olarak yemeye geldiğini gördü. Zamanla kendine alışan sincabı elleriyle beslemeye başladı ve aralarında sıkı bir dostluk kuruldu. Sincap, arkadaşını her gün buluşacakları yerde bekliyor. Tasim Güler, her gün sabah saat 10'da buraya gelip sincabı besliyor. Randevularına bir gün bile geç kalmayan dostların arkadaşlığı görenlerin içini ısıtıyor.

Sincabı beslemek için 3 yıldır her gün ormana geldiğini ifade eden Tasim Güler, "Her gün Uludağ'ın eteklerine yürüyüş yapıyordum. Her yürüyüşe çıktığımda aynı yerde mola veriyordum. Bu molalarda yanımda getirdiğim atıştırmalıkları burada yiyordum. Artanların da burada bırakıyordum. Bu bıraktığım yiyecekleri her gün bir sincabın yemeye geldiğini fark ettim. Zamanla bu sincap bana alıştı, korkmadan yanımda yemeye başladı. Şimdi aramızda sıkı bir dostluk var. Randevusuna hiç geç kalmıyor. Her gün saat 10'da burada buluşuyoruz" dedi. - BURSA