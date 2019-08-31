Son Dakika Haberleri: Sincapları öldürülüp, ağaca astılar
Son Dakika Güncel Haber

Sincapları öldürülüp, ağaca astılar

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmıs 2 sincap, bulundu.

Sincapları öldürülüp, ağaca astılar, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde, öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmıs 2 sincap, bulundu. Polis, sincapları öldürüp ağaca asanları arıyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki bahçede, ceviz ağacına asılı 2 ölü sincap gördü.  Hemen polis ile belediyeyi arayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay yerine gelen ekipler, bacaklarından iple ağaca asılan ölü sincapları, ağaçtan indirdi.

Polis, sincapları öldürüp, ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amca-yeğen 4 saat arayla kalp krizinden öldü
Miras davasında ortaya çıktı: Naim Süleymanoğlu'nun 13 madalyası kayıp Oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada ölen iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşıp özür diledi Prenses Diana'nın, kazadan sonra kanlar içinde cansız yatarken ki görüntüleri internete sızdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:54:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincapları öldürülüp, ağaca astılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]