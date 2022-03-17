Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu - Son Dakika
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Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu

17.03.2022 12:59

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde şu ana kadar Ezidilere ait 81 toplu mezar ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde şu ana kadar Ezidilere ait 81 toplu mezar ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Enfal ve Şehitler Bakan Yardımcısı Berevan Hamdi, Sincar'daki toplu mezarlarla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Toplu mezarların tamamının terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısından sonraki döneme ait olduğunu söyleyen Hamdi, "Elimizdeki tüm bilgi ve belgelere göre bu bir soykırım. Bütün bulgular DEAŞ'ın böyle bir suç işlediğini kanıtlıyor." dedi.

Sincar'ın Hardan bölgesinde iki hafta önce bulunan 4 toplu mezardan çıkarılan kemiklerin başkent Bağdat'taki adli tıpa gönderildiğini hatırlatan Hamdi, yapılan DNA testlerinin ardından kurbanların kimliklerinin tespit edileceğini aktardı.

IKBY'li yetkili, "Sincar'daki toplu mezarlardan bazıları çocuk ve yetişkin erkeklere ait, bazısına da sadece kadınlar gömülmüş. Kadınlara ait toplu mezarlarda kazı çalışmasına henüz başlanmadı. İleride orada da çalışmalar yapılacak. Şu ana kadar 81 toplu mezar bulundu." ifadelerini kullandı.

Bölgede şu ana kadar Ezidilere ait toplu mezarların 23'ünde kurbanların kimlik tespitlerinin yapıldığı, geri kalan 58 toplu mezarın da açılmasının beklendiği belirtiliyor.

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldırı düzenleyen terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu
Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu
Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu
Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincar'da 2014'ten bu yana Ezidilere ait 81 toplu mezar bulundu - Son Dakika
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