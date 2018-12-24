Son Dakika Haberleri: Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi Peşmergelere Baskın

Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi Peşmergelere Baskın

9 dakika önce

Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, Musul'a bağlı Sincar ilçesinde Ezidi Peşmergelere ait bir karargaha baskın düzenleyerek 30 kişiyi alıkoydu.

Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi Peşmergelere Baskın, System.String[]
Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, Musul'a bağlı Sincar ilçesinde Ezidi Peşmergelere ait bir karargaha baskın düzenleyerek 30 kişiyi alıkoydu.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, Musul'dan Sincar'a gelen Haşdi Şabi güçlerinin ilçede Ezidi Peşmerge karargahına baskın yaptığını söyledi.

Baskının nedenine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirten Şeşo, 30 Ezidi Peşmerge'nin Haşdi Şabi güçleri tarafından alıkonulduğunu kaydetti.

Sincar'daki güç dengesi

Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığına bağlı Ezidi Peşmergeler ve terör örgütü PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017'ye kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:47 Kaynak: AA

Musul, Haşdi Şabi, Sincar Dağı, Güncel
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