Sincar'da PKK taraftarları ile Irak güçlerinin karşı karşıya geldiği iddiası - Son Dakika

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde terör örgütü PKK taraftarları ile Irak ordusu arasında arbede yaşandığı iddia edilirken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak ise söz konusu haberlerin doğru olmadığını öne sürdü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Sincar'da PKK taraftarları ile Irak güçleri arasında gerginlik yaşandı. PKK'lı grubun Irak güçlerine ait bir kontrol noktasında durdurulduğu öne sürülen haberlerde, bu grubun Irak ordusuna ait araca saldırdığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan KDP Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak ise haberlerin doğru olmadığını savunarak, "Bu söylentiler tiyatrodan ibarettir. Aslı astarı olmayan senaryolardır. Yalan üzerine kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaçak, söz konusu olayların bölgede çatışma yaşanıyor izlenimi verilmek için yapıldığını öne sürerek, olayda yaralanan olduğu bilgisinin de doğru olmadığını söyledi.

Irak ordusu, Haşdi Şabi ve PKK'nın Sincar'daki güçlerini artırdığını kaydeden Kaçak, bölgedeki durumun gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini söyledi.

Sincar Anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için 9 Ekim 2020'de Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede hala varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.