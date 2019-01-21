Sincar'daki PKK Varlığı Türkmenleri Tehdit Ediyor

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığı bölgedeki Türkmenlerin güvenliğini tehdit ediyor.

ALİ MUKARREM GARİP - Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığı bölgedeki Türkmenlerin güvenliğini tehdit ediyor.



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar'da etki alanını genişletmeye başlayan PKK'nın Türkmenler için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.



PKK'nın Sincar yakınındaki 20 Türkmen köyünü ele geçirmek istediğini aktaran Salihi, böyle bir durumda tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer'in de güvenliğinin tehlikeye gireceğini ifade etti.



Telafer'deki son terör saldırılarının arkasında PKK'nın olduğunu söyleyen Salihi, "PKK, Telafer üzerinden coğrafyasını genişleterek Suriye sınırına kadar gitmeyi planlıyor." dedi.



"PKK Suriye sınırına uzanıp YPG ile birleşmek istiyor"



Salihi, terör örgütünün, Sincar ilçesinin arkasındaki Irak ile Suriye sınır boşluğunu doldurmaya çalıştığını belirtti.



ITC Başkanı, "Bölgedeki coğrafyasını genişletmek isteyen PKK, Telafer'i de ele geçirerek Suriye sınırına kadar uzanmak ve kendi uzantısı olan terör örgütü YPG ile birleşmek istiyor." diye konuştu.



"PKK Ezidi gençleri kandırarak safına katıyor"



Sincar'daki Ezidilerin de PKK'dan muzdarip olduklarını söyleyen Salihi, "Terör örgütü DEAŞ'tan büyük zarar gören Ezidilerin başı şimdi de PKK ile dertte. PKK, Ezidi gençleri ve özellikle genç kadınları kandırarak safına katıyor." ifadelerini kullandı.



Türkmen lider, bölgenin istikrarı için kalkınmanın önemli olduğunu ve bunu ancak Türkiye'nin yapacağına inandıklarını dile getirdi.



Salihi, Ovaköy'de açılması planlanan yeni sınır kapısının faaliyete geçmesiyle bölgenin kalkınmaya başlayacağını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor

Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı

Psikoterapinin Seçkin İsimleri Türkiye Psikoterapi Zirvesinde Buluşuyor

Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı