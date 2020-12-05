Sincar'ı terk ettiği öne sürülen terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının devam ettiği belirtiliyor - Son Dakika

Sincar'ı terk ettiği öne sürülen terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının devam ettiği belirtiliyor

05.12.2020 11:07
Sincar'ı terk ettiği öne sürülen terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının devam ettiği belirtiliyor, System.String[]

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçe merkezini boşalttığı iddialarına karşın, terör unsurlarının bölgeden ayrılmadığı ve Sincar Dağı'nda varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.

BEKİR AYDOĞAN - Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçe merkezini boşalttığı iddialarına karşın, terör unsurlarının bölgeden ayrılmadığı ve Sincar Dağı'nda varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.

Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzalamıştı.

Bunun ardından Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay gönderdi.

Anlaşmanın uygulanmaya başlandığını bildiren merkezi yönetim yetkilileri bu hafta içinde yaptıkları açıklamalarla Irak güçlerinin Sincar'a konuşlandığını ve tüm silahlı yapıların (PKK) Sincar'ı terk ettiğini duyurdu.

IKBY Hükümeti ise Sincar anlaşmasına bağlılıklarını belirterek, Sincar'daki PKK unsurlarının çıkartılmasını Bağdat'ın görevi olarak açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından dikkatler sahadaki durumun açıklamalarla ne kadar örtüştüğüne çevrildi.

"Bu boşaltma işi bir tiyatrodur ve doğru değildir"

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar ilçe sorumlusu Kadir Kaçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar ilçe merkezi ve Sincar Dağı'ndaki varlığının devam ettiğini belirtti.

Sincar merkezinde PKK unsurlarının bulunduğunu doğrulayan Kaçak, "Sincar ilçe merkezindeki büyük polis karakolu hala boşaltılmamış, Sincar Asayiş Gücü diye adlandırdıkları birim duruyor ve bunlar boşaltmaya karşı olduklarını ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bazı noktaları BM'ye göstermek için boşaltılar, ancak bu boşaltma işi bir tiyatrodur ve doğru değildir." diyen Kaçak, terör örgütünün, Sincar'a gelen Irak güçlerine karıştığına ve anlaşmayı yerine getirmediğine dikkati çekti.

"Sincar merkezde bitse bile köylerde, dağda, etrafta varlar"

Kadir Kaçak, PKK'ya bağlı yerel milislerin hepsinin Haşdi Şabi kimlikleri olduğunu ve bunların Haşdi Şabi'ye de bağlı olduğunu vurgulayarak, anlaşmaya göre Haşdi Şabi ve PKK'nın Sincar'da kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Terör örgütünün sadece Sincar merkezinde değil, Sincar Dağı'nda da varlığının devam ettiğine işaret eden Kaçak, şunları söyledi:

"Bazıları (PKK) kıyafetlerini değiştirip sivil kıyafetler giymiş. Bu şekilde kendilerini saklıyorlar. Bazılarını da Sincar Dağı ve civarına göndermişler. Diyorlar ki bu güçler Sincar'ı terk etti. Bunların bütün ilçe sınırlarından çıkması gerekiyor sadece ilçe merkezi değil. Sincar merkezde bitse bile köylerde, dağda, etrafta varlar. Bazıları Haşdi Şabi kıyafeti giydi, bazıları sivil kıyafet giydi. Bunlar protesto gösterisi düzenleyip bu anlaşmaya razı olmadıklarını ve kabul etmediklerini gösterdiler."

"Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti" iddiası

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, 3 Aralık'ta resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, merkezi yönetime bağlı federal polisin ilçenin içinde konuşlandığını, sınır muhafızlarının da ilçenin dışında, Irak- Suriye sınırında yerini aldığını söylemişti.

"Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti." iddiasında bulunan Iraklı sözcü, ilçede varlık gösteren terör örgütü PKK ile "istişare" sürecini şöyle aktarmıştı:

"Merkezi hükümet ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı, anlaşmanın uygulanması için gereken zeminin hazırlanmasında PKK'ya bağlı gruplarla istişarede büyük çaba harcadı. Sincar'daki güvenlik dosyasından Batı Ninova Operasyonlar Komutanlığı sorumludur."

Türkmen lider Salihi: PKK yer değiştirme taktiği yapıyor

Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi ise aynı gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil-Bağdat arasındaki "Sincar Anlaşması" çerçevesinde terör unsurlarının Sincar'dan çıkarılıp nereye gönderilecekleri konusunda hala belirsizlik olduğunu aktarmıştı.

"PKK yer değiştirme taktiği yapıyor." diyen Salihi, Sincar'dan çıkarılacak teröristleri yine Irak sınırları içinde Mahmur, Kandil, Kerkük civarı ya da Telafer yakınlarına yerleştirme gibi bir plan uygulanırsa tehlikenin daha da büyüyeceğine dikkati çekmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sincar'ı terk ettiği öne sürülen terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının devam ettiği belirtiliyor - Son Dakika


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