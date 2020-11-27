Sincar Kaymakamı Halil: "Sincar'daki yasa dışı gruplara (PKK) ait bazı bayraklar indirildi" - Son Dakika

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, ilçedeki yasa dışı gruplara (terör örgütü PKK) ait bazı bayrakların indirildiğini söyledi.

Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sincar'daki yasa dışı gruplara ait bazı bayraklar indirildi. Ancak bu tek başına yeterli değil." dedi.

Sincar Kaymakamı, dün yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması sonrası ilçe halkının normal hayata dönmeyi beklediğini belirterek, sınırın dışından gelen unsurların ( terör örgütü PKK güçleri) halkın arasında korku saldığını ve evlerine dönüşü engellediğini ifade etmişti.

Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulduğu duyuruldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti. Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bağdat ile Erbil'in imzaladığı ve terör örgütünün Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma, BM tarafından da destek görüyor.