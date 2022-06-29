Sincar Kaymakamı Mahma Halil: "Sincar halkından olmayanların (PKK) ilçeden çıkması lazım"

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Irak Meclisi Milletvekili ve eski Sincar Kaymakamı Mahma Halil, Sincar'daki güvenlik durumunda gerginlik yaşandığını ifade ederek, "Sincar'da defalarca göç yaşandı. Hükümet, Sincar'da yok, bulunmuyor. Sincar'da yabancılar (PKK) bulunuyor, silahlı gruplar ve kontrolsüz silah bulunuyor. Bu da güvenlik durumunda gerginliğe yol açtı." dedi.

Sincar'daki durumun yerinde izlenmesini ve oradaki gençlerin derdini dinlemek için uluslararası gözetime tabii bir parlamento heyeti kurulmasını istediklerini söyleyen Halil, "Oradaki yabancıların ve Sincar halkından olmayanların (PKK) felakete uğrayan ilçeden çıkması lazım." yorumunda bulundu.