Sincik Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincik Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı - Son Dakika

Sincik Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı

7 saat önce

Adıyaman'ın Sincik İlçe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sincik Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik İlçe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Sincik Belediyesinde toplu sözleşme görüşmeleri taraflar arasında varılan mutabakat sonrası Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Şıltak tarafından imzalandı. İşçilere 2 yıla yüzde 20'ye yakın bir ücret zammı yapıldı.


Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Belediyemiz ile Belediye-İş Sendikası arasında 2020 ve 2021 yılı için el sıkışmış durumundayız. İşçi kardeşlerimizi enflasyonun üzerinde bir ücret takdir ederek, çalışma arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik. Onların alın teri kurumadan ücretlerini hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Ben her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Adem Şıltak ise, "Belediye-İş Sendikası Adıyaman- Şanlıurfa Şube Başkanı olarak bugün Sincik Belediyesinde çalışan İşçi kardeşlerimizin 2 yıllık toplu iş sözleşmeleri uzlaşma ile sağlanmıştır. Gerçekten ücretlerde de bölgemizin şartlarını da zorlayarak Belediye Başkanımız çalışan işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeden yüzde 20'ye yakın bir ücret zammı yaparak büyük bir fedakarlık göstermiştir. Şahsım, işçi arkadaşlarım ve sendikam adına kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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