Son Dakika Haberleri: Sincik Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Sincik Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı

Sincik Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı

7 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçe Devlet Hastanesi'nde yangın söndürme, depremden kurtarma ve doğal afet acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

Sincik Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçe Devlet Hastanesi'nde yangın söndürme, depremden kurtarma ve doğal afet acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.


Senaryo gereği yapılan depremde yaralanan hastalar sahra hastanesinde tedaviye alınarak, hastanenin ikinci katında mahsur kalan hastalar kurtarılarak hastanede çıkan yangın söndürüldü.


Tatbikat, il sağlık müdürlüğünden iki gözlemci, AFAD ekibi, Sincik Belediyesi itfaiyesi, Sincik jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, Kahta Devlet Hastanesi sivil savunma uzmanları ve hastane personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Tatbikat sonrası konuşan Sincik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ramazan Sarıgül, "Sincik ilçe Devlet Hastanemizde yılda bir defa rutin olarak yapmamız gereken yangın önleme söndürme, depremden kurtarma ve doğal afet acil durum tahliye tatbikatını yapmış bulunmaktayız. Bu bir tatbikat senaryosudur. Gerçeğini yaşanmaması dileğiyle yangınlara, doğal afetlere karşı her zaman toplum, kurum ve fert olarak hazırlıklı olmalıyız. Yangınlarda ve doğal afetlerde, halkın ve personelin can ve mal kaybının asgariye indirilmesi amaçlanması ve çaba gösterilmesi gerekmektedir. Tatbikatlar kurum olarak eksikliklerimizi tespit edip eksikliklerimizi gidermektedir. Bu tür olayların gerçek olmamasını ve böyle yangınların ve doğal afetlerin yaşanmamasını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Devlet Hastanesi, Adıyaman, Sincik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
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