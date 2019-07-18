Sincik Devlet Hastanesinde kanser taraması yapılıyor
2 saat önce
Adıyaman'ın Sincik İlçe Devlet Hastanesinde Sincik Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile kadınlarda kanserin erken teşhisi amacıyla tarama yapılıyor.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:08 Kaynak: İHA
'ın Sincik
İlçe Devlet Hastanesinde Sincik Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile kadınlarda kanserin erken teşhisi amacıyla tarama yapılıyor.
Hastane bahçesinde gerçekleştirilen taramada rahim kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanserlerinin erken tanısı yapılmaya başlandı. Tarama için hastaneye gelen hastalara aynı zamanda tansiyon ve şeker ölçümleri de gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ilçede ve bağlı köy ile beldelerinde yaşayan bütün kadınları taramaya katılmalarını davet etti.
Aynı zamanda tarama için köylerden gelen vatandaşlara yönelik ilçe sağlık müdürlüğü tarafından araç tahsis edileceği de belirtildi. - ADIYAMAN
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