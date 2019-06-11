Sincik Halk Eğitim Merkezinde yılsonu sergisi açıldı

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Adıyaman'da yaşayan Doğan çifti minik Eymen'e koruyucu aile oldu, hayatları değişti

En büyük hayali Fazıl Say ile tanışmak

Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor