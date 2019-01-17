Son Dakika Haberleri: Sincik İlçesinde Kar Yerini Tipiye Bıraktı

Sincik İlçesinde Kar Yerini Tipiye Bıraktı

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı yerini tipiye bırakınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sincik İlçesinde Kar Yerini Tipiye Bıraktı, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı yerini tipiye bırakınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışının ardından hava durumu yerini tipiye bırakınca ilçe genelinde hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Tipi nedeniyle ilçeye bağlı olan bazı köy yollarının da ulaşıma kapandığı öğrenildi. Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan rüzgar enerji santrallerinin çevresinde meydana gelen tipi ilginç görüntülere de sahne oldu. Yaşanılan tipi nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan yolları kullanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Kar, Güncel
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