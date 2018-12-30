Son Dakika Haberleri: Sincik İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Sincik İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Sincik İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Sincik ilçesinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla ilçede bulunan okullar 1 gün tatil edildi. İlçe genelinde okulların yarın tatil olduğu duyuruldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:02 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Güncel
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