Sincik İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.
Sincik ilçesinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla ilçede bulunan okullar 1 gün tatil edildi. İlçe genelinde okulların yarın tatil olduğu duyuruldu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:02 Kaynak: İHA
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