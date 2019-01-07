Son Dakika Haberleri: Sincik İlçesinde Okullara Kar Tatili

Sincik İlçesinde Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Sincik İlçesinde Okullara Kar Tatili, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Güncel
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