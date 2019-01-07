Sincik İlçesinde Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.
Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:34 Kaynak: İHA
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