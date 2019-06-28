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Sincik ilçesinde orman yangını

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların çabası ile söndürüldü.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların çabası ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine koşan köylüler ellerinde kazma, kürek ve ağaç dalları ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saate kontrol altına alınan yangında ormanlık alanda büyük çapta zarar meydana geldi.

Köy sakinlerinden Yusuf Gögüs, "Yangının çıktığı ilk dakikadan itibaren Çamdere köyüne bağlı Serbent, Lotan ve Çam Mezralarından yaklaşık 100 kişi gelerek, ellerinde kazma, kürek ve ağaç dalları ile yangına müdahale ettik ve kendi imkanlarımız ile söndürdük" diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Adıyaman, Sincik, 3. Sayfa
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