Son Dakika Haberleri: Sincik ilçesine yılın ilk karı yağdı
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Sincik ilçesine yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine düştü.

Sincik ilçesine yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine düştü.


Bu yıl havanın geç soğumasıyla beraber Sincik'in yüksek kesimlerine yağmurun ardından ilk kar düştü. Yağan karla beraber ilçe merkezindeki hava sıcaklıklarında ise ciddi anlamda düşüş oldu. Hafta sonu etkili olan yağmur yağışı, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı geceleri -4 dereceye kadar düşüş yaşanıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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