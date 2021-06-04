Sincik ilçesinin sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

İlçelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek ve karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilçelerde koordinasyon toplantıları düzenleyen il protokolü, Sincik ilçesini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'le birlikte Sincik ilçesini ziyaret ederek ilçesinin ihtiyaç ve talepleri ile yapılacak yatırım ve projeleri masaya yatırdı. Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki il protokolünü Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, il genel meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Sincik Öğretmenevi Konferans Salonu'na geçen Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, burada ilçe yöneticileri ve STK temsilcileri ile kamu yatırımlarını değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda ihtiyaç ve talepleri tek tek not alan Vali Çuhadar ve milletvekilleri, toplantıdan alınan öneri ve tavsiyeleri önceliğine göre tasnif ederek bunları değerlendireceklerini ve çözüm bulmaya çalışacaklarını vurguladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çuhadar, "İlçelerimizde düzenlediğimiz koordinasyon toplantıları ile sorunları yerinde tespit ederek, yerinde çözülecek olanları hemen koordine edip çözüm yolunda gayret sarf ediyoruz. Bu toplantılarda güzel sonuçlar alınıyor" dedi.

Şampiyon ilçe Sincik'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Sincik ilçemiz hizmetlerin en güzelini hak eden bir ilçemizdir. Biz Sincik'e ne yaparsak yapalım yeterli değil. Çünkü çok daha güzelini hak ediyor. Bugün gerçekleştireceğimiz koordinasyon toplantısı ile ilçemizin ihtiyaç ve taleplerini tek tek not alarak, Sincik'i 2023 hedeflerine nasıl taşırız. Bununla ilgili hedeflerimizi planlarımızı birlikte konuşacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Mehmet Korkut tarafından ilçenin tarihi, kültürü, coğrafyası ve kamu yatırımlarının mevcut durumu ile ihtiyaç ve talepler hakkında sunum yapıldı. - ADIYAMAN