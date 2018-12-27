Son Dakika Haberleri: Sincik- Malatya Karayolu Ulaşıma Kapandı

Sincik- Malatya Karayolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Sincik- Malatya Karayolu ulaşıma kapandı İlçeye bağlı 19 köye kar nedeniyle ulaşılamıyorADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya karayolu ve ilçeye bağlı 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sincik- Malatya Karayolu ulaşıma kapandı
İlçeye bağlı 19 köye kar nedeniyle ulaşılamıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya karayolu ve ilçeye bağlı 19 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sincik ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya karayolu ve ilçeye bağlı 19 köy ve bu köylere bağlı mezraların yolları ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için, il özel idaresi ve karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. 2 greyder, 1 kepçe ve 1 dozer ile yol açma çalışmaları devam ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kar, Malatya, Sincik, Genel
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