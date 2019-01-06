Son Dakika Haberleri: Sincik-Malatya Karayolunda Heyelan

Sincik-Malatya Karayolunda Heyelan

1 saat önce

Sincik-Malatya karayolunda heyelan Kardan kapanan yollar iş makineleri ile açılıyorADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle yaşanan heyelanda Sincik-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Sincik- Malatya karayolunda heyelan
Kardan kapanan yollar iş makineleri ile açılıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle yaşanan heyelanda Sincik-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesinde etkili olan kar yerini yağmur yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası etkili olan yağmur yağışı Sincik-Malatya karayolunda heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Sincik- Malatya karayolu Sakız köyü mevkinde yol ulaşıma kapandı. Kapanan yol iş makinelerince yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla ilçeye bağlı Arıkonak, Geçitli ve Aksu köyü ile Yarpuzlu köyüne bağlı Şahin Tepesi yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kapanan yollar için il özel idaresine bağlı ekipler tarafından çalışmalara başlanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Kar, Malatya, Sincik, 3. Sayfa
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