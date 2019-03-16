Sincik Malatya Yoluna Kaya Düştü
1 saat önce
Adıyaman Sincik Malatya karayoluna yağışlardan dolayı yola kaya parçası düştü.
Adıyaman Sincik Malatya
karayoluna yağışlardan dolayı yola kaya parçası düştü.
Sincik Malatya karayolu Aksu
Köyü yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle yola kaya parçası düştü. Kaya parçasının düşmesiyle birlikte yol bir süre kapalı kaldı. Çok sayıda araç bir süre kapalı olan yol nedeniyle beklemek zorunda kaldı.
Daha sonra vatandaşlar kamyon yardımı ile kaya parçasını iterek yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Vatandaşlar yolun tamamen açılması için Karayolları ekiplerine bilgi verdi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:43 Kaynak: İHA
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