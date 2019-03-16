Son Dakika Haberleri: Sincik Malatya Yoluna Kaya Düştü

Sincik Malatya Yoluna Kaya Düştü

1 saat önce

Adıyaman Sincik Malatya karayoluna yağışlardan dolayı yola kaya parçası düştü.

Sincik Malatya Yoluna Kaya Düştü, System.String[]
Adıyaman Sincik Malatya karayoluna yağışlardan dolayı yola kaya parçası düştü.

Sincik Malatya karayolu Aksu Köyü yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle yola kaya parçası düştü. Kaya parçasının düşmesiyle birlikte yol bir süre kapalı kaldı. Çok sayıda araç bir süre kapalı olan yol nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

Daha sonra vatandaşlar kamyon yardımı ile kaya parçasını iterek yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Vatandaşlar yolun tamamen açılması için Karayolları ekiplerine bilgi verdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neymar ile El Ele Poz Veren Elif Aksu'nun Yeni Aşkı McGregor Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincik Malatya Yoluna Kaya Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]