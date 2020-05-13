Sincik'te arıcılara organik kovan desteği - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Arıcılar Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hazırladığı proje kapsamında 3 bin adet organik kovan dağıtımı yapıldı.



Sincik Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arıcılar Derneğinin ortaklaşa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu "Organik Arıcılığa Geçişte Organik Kovan Kullanımının Yaygınlaştırılması" proje kapsamında 100 arıcıya toplamda 3 bin adet organik kovan desteği sağlandı.



Proje ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özgür Akar, projenin yaklaşık maliyetinin 390 bin TL. olduğunu, bunun yaklaşık 273 bin TL'sini GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 117 bin TL'sini arıcıların karşıladığını söyledi.



Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizde kaliteli bal üretiminde önemli bir yeri olan Sincik balını marka haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortaklaşa GAP bölge kalkınma idaresi Başkanlığı'na sunduğumuz proje kapsamında bugün arıcılarımıza 3 bin adet kovan dağıtımı yaptık. Projemiz kapsamında 100 arıcımıza 30'ar adet arısız kovan desteği sağladık. Projemizin amacı derneğimiz üyelerine 30 adet arısız organik kovan verilerek oğul alma yöntemi ile organik arıcılığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından projemizin kabul edilmesinde büyük emekleri olan Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın başta olmak üzere, emeği gecen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN