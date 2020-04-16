Sincik'te bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan caddeden sonra korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle de karantina altına alındı.



Sincik ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan bir cadde korona virüsü dolayısıyla önceki gün karantinaya alınmıştı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu caddeden sonra İlçe Hıfzıssıhha Kurulu caddenin bulunduğu Karaman Mahallesi'nin de karantina altına alınmasına karar verdi. Verilen karar sonrasında Sincik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karaman Mahallesi tamamen karantina altına alındı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu bine yakın kişinin yaşadığı mahallede 5 pozitif vakanın ve 4 şüpheli vakanın olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN