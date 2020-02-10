Sincik'te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincik'te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Sincik'te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesiyle binaların çatılarında buz sarkıkları oluştu.

Sincik'te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesiyle binaların çatılarında buz sarkıkları oluştu.


Sincik'te geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 16 dereceye kadar düştü. Gece etkili olan şiddetli rüzgar, ilçe halk kütüphanesinin tabelasını uçurdu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çatılarda buz sarkıkları oluştu. Dondurucu hava nedeniyle dereler dondu, yollar buz pistine döndü. Vatandaşlar, son 20 yıldır böyle soğuk hava görmediklerini belirtti.


Öte yanda kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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