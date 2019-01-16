Son Dakika Haberleri: Sincik'te Eğitime Kar Engeli

Sincik'te Eğitime Kar Engeli

44 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Sincik'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Sincik Kaymakamlığı okulların tatil edilmesiyle ilgili, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi, özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine 17.01.2019 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Sincik Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklamada bulundu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Güncel
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