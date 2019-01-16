Son Dakika Haberleri: Sincik'te Eğitime Kar Engeli

Sincik'te Eğitime Kar Engeli

5 dakika önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

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ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün eğitime ara verilen ilçede kar yağışının sürmesi nedeniyle tatil uygulamasının yarın da süreceğini duyurdu. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:46 Kaynak: DHA

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