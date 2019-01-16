Sincik'te Eğitime Kar Engeli
5 dakika önce
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün eğitime ara verilen ilçede kar yağışının sürmesi nedeniyle tatil uygulamasının yarın da süreceğini duyurdu. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:46 Kaynak: DHA
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