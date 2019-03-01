Son Dakika Haberleri: Sincik'te Kar Kalınlığı 4 Metreye Ulaştı

Sincik'te Kar Kalınlığı 4 Metreye Ulaştı

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken, kapanan köy yollarının açma çalışmaları devam ediyor.

Sincik'te Kar Kalınlığı 4 Metreye Ulaştı, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken, kapanan köy yollarının açma çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı yaptığı Sincik ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 18 köy, 43 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Yarpuzlu köyü Hodri mezrasında tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaştı. İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:52 Kaynak: İHA

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