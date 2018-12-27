Son Dakika Haberleri: Sincik'te Karla Kaplanan Çatılar Temizleniyor

Sincik'te Karla Kaplanan Çatılar Temizleniyor

31 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan toprak evlerin çatıları temizlenmeye başlandı.

Sincik'te Karla Kaplanan Çatılar Temizleniyor, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan toprak evlerin çatıları temizlenmeye başlandı.

Sincik'e bağlı Sakız Köyü Hayırlı mezrasında kar yağışı toprak evlerin damlarında kar birikintisine neden oldu. Toprak damlarda ağırlığa neden olan kar vatandaşlar tarafından temizlenmeye başlandı. Evlerin damları temizlenmediği takdirde kar suyunun içeriye sızdığını belirten vatandaşlar, dün sabahtan beri kar yağışı devam ettiğini, evlerinin damlarında yaklaşık 25 santimetre civarında kar biriktiğini söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:50 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:21:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincik'te Karla Kaplanan Çatılar Temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]