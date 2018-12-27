Son Dakika Haberleri: Sincik'te Karla Kaplanan Çatılar Temizleniyor

Sincik'te Karla Kaplanan Çatılar Temizleniyor

22 dakika önce

- Sincik'te karla kaplanan çatılar temizleniyorADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde 25 santimetreye ulaşırken karla kaplanan toprak evlerin çatıları temizlenmeye başlandı.

- Sincik'te karla kaplanan çatılar temizleniyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde 25 santimetreye ulaşırken karla kaplanan toprak evlerin çatıları temizlenmeye başlandı.
Sincik ilçesinde dün sabahtan beri yağan kar, ilçeye bağlı Sakız Köyü Hayırlı mezrasında toprak evlerin damlarında aşırı kar birikintisine neden oldu. Toprak damlarda ağırlığa neden olan karlar vatandaşlar tarafından temizlenmeye başlandı.
Evlerin damlarının temizlenmediği takdirde kar suyunun içeriye sızdığını belirten vatandaşlar, dün sabahtan beri kar yağışı devam ettiğini, evlerinin damlarına yaklaşık 25 santimetre civarında kar düştüğünü söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:27 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Yerel
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