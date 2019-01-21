Son Dakika Haberleri: Sincik'te Karla Mücadele Günlerdir Devam Ediyor

Sincik'te Karla Mücadele Günlerdir Devam Ediyor

1 saat önce

Adıyaman'da Sincik-Malatya karayolu ve köylerinde ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Sincik'te Karla Mücadele Günlerdir Devam Ediyor, System.String[]
Adıyaman'da Sincik- Malatya karayolu ve köylerinde ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da 3 haftayı aşkın süredir etkili olan soğuk hava, kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışından etkilenen yerleşim birimlerinin başında gelen Sincik ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Sincik-Arıkonak-Malatya karayolunda Karayolları 87. Şube Şefliği ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı karayolunda ekipler kepçelerle yolu temizliyor. Karayolunun 3 gün içerisinde açılabileceği öğrenildi.

Son bir haftadan beri kar yağışı olmamasına rağmen kırsal bölgelerin bazılarına hala ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman'da 3 köy ve 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Kar, Malatya, Adıyaman, Sincik, Güncel
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