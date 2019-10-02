Son Dakika Haberleri: Sincik'te okul servis sürücülerine eğitim
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Sincik'te okul servis sürücülerine eğitim

2 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde servis şoförlerine yönelik taşımalı eğitim semineri düzenlendi.

Sincik'te okul servis sürücülerine eğitim, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde servis şoförlerine yönelik taşımalı eğitim semineri düzenlendi.


Taşımalı sistemle eğitim yapan okul servislerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için okul servisi sürücülerine yönelik uygulamalı eğitime başladı. Kahta İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Huzeyfe Öz tarafından taşımalı eğitim sistemi kapsamında Sincik ilçesinde faaliyet gösteren okul servis araç şoförlerine verilen eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Tim Komutanı Öz, öğrenci taşıma hizmeti yapan tüm okul servis aracı sürücüleri, yüklenici firma yetkililerine yönelik olarak trafik güvenliğinin artırılması ve öğrenci taşıma uygulaması hakkında bilgiler verdi.


Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmada, "Biz milli eğitim camiası olarak bir aileyiz. Biz öğretmenler okulda çocuklarımıza eğitim vermekle görevliyiz, siz taşımacılar ise bu çocuklarımızı okula getirmekle yükümlüsünüz. Dolayısıyla hepimiz aynı amaca hizmet eden büyük bir aile olan eğitim camiasının fertleriyiz. Arkadaşlarımız trafikte uymanız gereken kuralları anlatılar.


Öğrencilerimizin geleceği için hepimiz bu kuralları bilmek ve bu kurallara uymak zorundayız" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:38 Kaynak: İHA
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