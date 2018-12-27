Sincik'te Okullar Tatil
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.
Yetkililer, Sincik ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra, Alancık, Pınarbaşı, Yarpuzlu, Serince, Balkaya, Sakız ilkokullarında okulların kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:22 Kaynak: İHA
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