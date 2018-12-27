Son Dakika Haberleri: Sincik'te Okullar Tatil

Sincik'te Okullar Tatil

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.

Yetkililer, Sincik ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra, Alancık, Pınarbaşı, Yarpuzlu, Serince, Balkaya, Sakız ilkokullarında okulların kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:22 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Güncel
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