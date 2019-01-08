Son Dakika Haberleri: Sincik'te Okullar Tatil Edildi

Sincik'te Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yaşından dolayı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 9 Ocak çarşamba günü tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Adıyaman, Çarşamba İlçesi, Sincik, Güncel
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