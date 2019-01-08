Sincik'te Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Çarşamba
) tatil edildi.
Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın
yaptığı açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yaşından dolayı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 9 Ocak çarşamba günü tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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