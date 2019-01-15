Son Dakika Haberleri: Sincik'te Okullar Tatil Edildi

Sincik'te Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Sincik'te Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:52 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:51:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincik'te Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]