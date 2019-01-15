Sincik'te Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından okulların 16 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.
Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın
, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba
günü tatil edilmiştir" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:52 Kaynak: İHA
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