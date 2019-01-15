Sincik'te Okullara Kar Tatili
51 dakika önce
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir gün tatil edildi.
ADIYAMAN'ın Sincik
ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir gün tatil edildi.
Sincik'te etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, yarın tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:49 Kaynak: DHA
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