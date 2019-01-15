Son Dakika Haberleri: Sincik'te Okullara Kar Tatili

Sincik'te Okullara Kar Tatili

51 dakika önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir gün tatil edildi.

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ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir gün tatil edildi.

Sincik'te etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarın tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:49 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman, Sincik, Güncel
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