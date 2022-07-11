Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Onur Mahallesi devlet hastanesi karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Sincik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut 'da yangın bölgesine giderek takip etti.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sincik'te ormanlık alandı yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.