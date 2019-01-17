Sincik'te Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor
25 dakika önce
Sincik'te tipi hayatı olumsuz etkiliyorADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı yerini tipiye bırakınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sincik
'te tipi hayatı olumsuz etkiliyor
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Sincik ilçesinde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı yerini tipiye bırakınca vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar
yağışının ardından hava durumu yerini tipiye bırakınca ilçe genelinde hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Tipi nedeniyle ilçeye bağlı olan bazı köy yollarının da ulaşıma kapandığı öğrenildi. Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan rüzgar enerji santrallerinin çevresinde meydana gelen tipi ilginç görüntülere de sahne oldu. Yaşanılan tipi nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan yolları kullanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
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