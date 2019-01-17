Son Dakika Haberleri: Sincik'te Voleybol Turnuvası

Sincik'te Voleybol Turnuvası

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol Turnuvasının Şampiyonu Alancık İlk ve Ortaokulu oldu.

Sincik'te Voleybol Turnuvası, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol Turnuvasının Şampiyonu Alancık İlk ve Ortaokulu oldu.

Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen ve Sincik Belediyesi tarafından desteklenen Voleybol Turnuvası tamamlandı. Toplam 11 takımın katıldığı turnuvada 3 grup şeklinde başlayan maçlarda birbirinden güzel maçlar oynandı.

Yapılan maçlar sonucunda birinci olan takım Alancık İlk-Ortaokulu, ikinci olan takım Sincik Eğitim Bir- Sen ve üçün olan takım Söğütlübahçe efeleri oldu.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "Sincik ilçesinde sosyal alanda yapılan güzel bir etkinlik oldu. Hem kurumlardan katılım hem de halktan katılımı destekleyerek herkesin sosyalleşmesini sağlamaya yönelik bir etkinliğe imza attığımızı düşünüyoruz. Sincik ilçesinden 11 takım yaklaşık 110 oyuncunun katıldığı turnuvada takım sayısının fazla olması etkinliğimizin ilçede beğenildiğinin bir göstergesidir. Etkinliğin düzenlenmesinde desteklerinden dolayı Sincik Belediyesine, etkinlik ortağımız Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve çalışanına, emeği geçenlere, oyunculara ve izleyicilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları veren Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Böylesi güzel bir spor organizasyonu düzenledikleri için Sincik Halk Eğitim Merkezi müdürlüğüne, turnuvaya katılan takımlara ve oyuncularına teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Adıyaman, voleybol, Sincik, Güncel
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