Sincik'te Yollar Buz Pistine Döndü
2 saat önce
Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yollar buz pistine döndü, araçlar yolda kaldı.
Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde yollar buz pistine döndü, araçlar yolda kaldı.
Yaklaşık iki haftadır etkili olan yağmur ve kar yağışı bugün yerini dondurucu soğuğa bıraktı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde bir metreyi buldu. Dondurucu hava ve kar yağışı nedeniyle Sincik- Kahta
karayolu buz tuttu. Sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine öğrenci taşıyan çok sayıda servis aracı yolda kaldı. Sürücüler, buzlanma nedeniyle ilerleyemediklerini ve yolda kaldıklarını söyledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:15 Kaynak: İHA
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