Son Dakika Haberleri: Sincik'te Yollar Buz Pistine Döndü, Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Sincik'te Yollar Buz Pistine Döndü, Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

1 saat önce

Sincik'te yollar buz pistine döndü, çok sayıda araç yolda kaldıADIYAMAN - Hava sıcaklığının-5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yollar buz pistine döndü.

Sincik'te yollar buz pistine döndü, çok sayıda araç yolda kaldı

ADIYAMAN - Hava sıcaklığının-5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yollar buz pistine döndü. Araçlar yolda kaldı.
Yaklaşık iki haftadır etkili olan kar ve yağmur yağışı bugün sabah saatlerinde yerini dondurucu soğuğa bıraktı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreye ulaştı. Dondurucu hava ve kar yağışı nedeniyle Sincik-Kahta Karayolu buz tuttu. Sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine öğrenci servisi yapan çok sayıda araç yolda kaldı. Araç sürücüleri zincirlerini takarak ancak ilerleyebildi.
Sürücüler, buzlanma nedeniyle ilerleyemediklerini ve yolda kaldıklarını ve serviste ki öğrencilerin mağdur olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

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